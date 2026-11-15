Убийца девушки в Москве работал вебкам-моделью и постоянно употреблял наркотики
Убийца девушки в Москве работал вебкам-моделью и постоянно употреблял запрещённые вещества. Предварительно, в момент расправы он находился в состоянии психоза на фоне употребления наркотиков. Об этом сообщает SHOT.
Убийца девушки в Москве работал вебкам-моделью и постоянно употреблял наркотики. Видео © SHOT
Как рассказали знакомые и клиенты убийцы, 28-летний Дмитрий очень хорошо зарабатывал на мужской эпиляции — он получал не менее 500 000 рублей в месяц. Некоторое время назад вместе со своей бывшей решил попробовать сниматься как вебкам-модели. Сама же девушка называет его «психопатом» из-за того, что Дмитрий не мог контролировать себя во время гнева. Бывшая жаловалась, что именно он затащил её в секс-индустрию и часто избивал.
Убитая им Анастасия, вероятно, была новой девушкой. Она, предположительно, занималась оказанием интим-услуг. В очередном приступе гнева Дмитрий перерезал ей горло, сделал фото окровавленного тела на её же телефон и выложил в сторис. Сам же поехал в стрелковый клуб, где попытался покончить с собой и скончался в больнице. В квартире убитой и в стрелковом клубе работают сотрудники Следственного комитета.
Ранее Life.ru сообщал, что тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Последние два года погибшая работала в фитнес-клубе. Позднее стало известно, что девушку зарезал молодой человек, который затем попытался покончить с собой. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
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