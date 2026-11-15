«Не над тем издевалась»: Подозреваемый в убийстве москвички оставил жуткий пост в её аккаунте
Подозреваемый в убийстве девушки в Москве опубликовал фото её тела в соцсетях
Мужчина, которого подозревают в убийстве девушки на северо-востоке Москвы, после расправы опубликовал фотографию её тела на одной из страниц погибшей в соцсетях. К снимку он добавил сообщение, пишет SHOT.
«Не над тем издевалась и поплатилась. Прощайте», — написал автор публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Последние два года погибшая работала в фитнес-клубе. Позднее стало известно, что девушку зарезал молодой человек, который затем попытался покончить с собой. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
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