Подозреваемый в жестоком убийстве девушки в Москве умер. Об этом сообщает SHOT.

После убийства Анастасии он отправился в стрелковый клуб, где попытался покончить с собой. Его госпитализировали, но спасти не удалось — Дмитрий скончался в больнице.

Ране стало известно, что ревность могла стать причиной жестокого убийства девушки на северо-востоке Москвы. После расправы над бывшей возлюбленной мужчина опубликовал в её социальных сетях фотографию с телом погибшей и оставил зловещую прощальную надпись. Анастасия и Дмитрий прежде работали в бьюти-индустрии. Предположительно, они познакомились именно на работе. В последнее время Анастасия сменила сферу деятельности и стала фитнес-тренером. Знакомые утверждают, что девушка также работала в сфере интимных услуг.