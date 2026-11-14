Ревность могла стать причиной жестокого убийства девушки на северо-востоке Москвы. После расправы над бывшей возлюбленной мужчина опубликовал в её социальных сетях фотографию с телом погибшей и оставил зловещую прощальную надпись. Об этом передаёт SHOT.

Вечером 14 ноября 38-летний Дмитрий З. пришёл в квартиру Анастасии Д. на Сельскохозяйственной улице. Между бывшими возлюбленными вспыхнула ссора, во время которой мужчина ударил девушку ножом. От полученного ранения она скончалась.

После этого мужчина скрылся и отправился в стрелковый клуб, расположенный примерно в десяти километрах от места преступления. Там он попытался покончить с собой. Сейчас Дмитрий находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с серьёзной раной головы.

Предварительно, главным мотивом расправы могла стать ревность. Обстоятельства конфликта и произошедшего выясняются.

Анастасия и Дмитрий прежде работали в бьюти-индустрии. Мужчина занимался лазерной эпиляцией, а девушка была косметологом-эстетистом. Предположительно, они познакомились именно на работе. В последнее время Анастасия сменила сферу деятельности и стала фитнес-тренером. Знакомые утверждают, что девушка также работала в сфере интимных услуг.

Ранее Life.ru сообщал, что тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Последние два года погибшая работала в фитнес-клубе. Позднее стало известно, что девушку зарезал молодой человек, который затем попытался покончить с собой. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.