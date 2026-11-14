Мужчина, которого подозревают в убийстве девушки в Москве, ещё в 2007 году получил судимость по делу о наркотиках. Новые подробности о прошлом 38-летнего Дмитрия З. приводит Mash.

По данным Telegram-канала, в последнее время он работал в компании, которая проводила интернет и телефонную связь в офисах. При этом мужчина обращался за микрозаймами и увлекался онлайн-казино.

Ранее Life.ru сообщал, что тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. Последние два года погибшая работала в фитнес-клубе. Позднее стало известно, что девушку зарезал молодой человек, который затем попытался покончить с собой. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.