В Махачкале задержали убийцу призёра чемпионата России по самбо Давудова
Обложка © VK / Вацилов Давудов
В Махачкале задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Дагестана.
По информации собеседника агентства, молодого человека подозревают в причастности к стрельбе на территории банкетного зала в Махачкале, где погиб спортсмен.
«По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель города», — сообщил источник.
В окружении Давудова уточнили, что причиной трагедии, предварительно, стал конфликт между участниками мероприятия.
Ранее сообщалось, что 31-летний спортсмен получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.