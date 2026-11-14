В Махачкале задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Дагестана.

По информации собеседника агентства, молодого человека подозревают в причастности к стрельбе на территории банкетного зала в Махачкале, где погиб спортсмен.

«По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель города», — сообщил источник.

В окружении Давудова уточнили, что причиной трагедии, предварительно, стал конфликт между участниками мероприятия.