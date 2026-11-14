Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства 31-летнего призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова в Махачкале. Спортсмен получил огнестрельное ранение во время конфликта в банкетном зале, где, по предварительным данным, проходила свадьба.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из местных жителей выстрелил в Давудова. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Также ведётся поиск подозреваемого.