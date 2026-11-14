СК возбудил уголовное дело после убийства самбиста Давудова в Махачкале
Обложка © VK / Вацилов Давудов
Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства 31-летнего призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова в Махачкале. Спортсмен получил огнестрельное ранение во время конфликта в банкетном зале, где, по предварительным данным, проходила свадьба.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
По версии следствия, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из местных жителей выстрелил в Давудова. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.
Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Также ведётся поиск подозреваемого.
Ранее сообщалось, что спортсмен вышел из банкетного зала, после чего неизвестные открыли по нему огонь из проезжавшей чёрной Toyota Camry. По данным СМИ, пуля попала мужчине в голову, а в городе объявили план «Перехват».