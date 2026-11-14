В Махачкале застрелили 31-летнего спортсмена Вацилова Давудова, призёра чемпионата России по самбо. По данным РЕН ТВ, неизвестные открыли огонь по мужчине из проезжавшего автомобиля, когда он вышел из банкетного зала.

Нападение произошло возле заведения, где проходило мероприятие. В тот момент, когда Давудов оказался на улице, мимо проезжала чёрная Toyota Camry. Из машины, как сообщается, раздались выстрелы.

Одна из пуль попала спортсмену в голову. Получившего тяжёлое ранение мужчину доставляли в больницу, однако по дороге он скончался.

После стрельбы нападавшие скрылись на автомобиле. По информации телеканала, в городе объявили план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают людей, причастных к убийству.

Вацилов Давудов выступал в соревнованиях по самбо и дзюдо, имел звание мастера спорта России и становился призёром национального чемпионата по самбо.