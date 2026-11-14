Выстрел в голову после драки: Появились новые детали убийства самбиста Давудова
Самбиста Давудова убили выстрелом в голову после драки на свадьбе
Обложка © VK / Вацилов Давудов
Призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова намеренно застрелил один из гостей свадьбы в Махачкале. Перед убийством между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку на улице. Новые подробности трагедии приводит Telegram-канал Baza.
По информации источника, ссора между спортсменом и одним из гостей началась ещё во время свадебного торжества в банкетном зале. Позднее участники конфликта вышли на улицу, где между ними завязалась потасовка.
Когда мужчины начали расходиться, один из участников достал пистолет и выстрелил Давудову в голову. После этого стрелявший попытался скрыться среди остальных гостей мероприятия.
Сейчас оперативники разыскивают подозреваемого. Его личность и местонахождение пока официально не раскрываются.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной версии следствия, во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы местный житель выстрелил в мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.