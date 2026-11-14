Призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова намеренно застрелил один из гостей свадьбы в Махачкале. Перед убийством между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку на улице. Новые подробности трагедии приводит Telegram-канал Baza.

По информации источника, ссора между спортсменом и одним из гостей началась ещё во время свадебного торжества в банкетном зале. Позднее участники конфликта вышли на улицу, где между ними завязалась потасовка.

Когда мужчины начали расходиться, один из участников достал пистолет и выстрелил Давудову в голову. После этого стрелявший попытался скрыться среди остальных гостей мероприятия.

Сейчас оперативники разыскивают подозреваемого. Его личность и местонахождение пока официально не раскрываются.