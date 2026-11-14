Убийцей девушки в Москве оказался её знакомый, после расправы он отправился в тир
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В Москве молодой человек зарезал знакомую, а затем попытался покончить с собой. Тело 28-летней Анастасии Д. нашли в квартире с ножевым ранением, а подробностями произошедшего поделился Mash.
Последние два года погибшая работала в фитнес-клубе. По предварительной версии следствия, к её гибели причастен знакомый, который после произошедшего отправился на Марксистскую улицу и попытался свести счёты с жизнью.
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Изначально Life.ru сообщал о ЧП в стрелковом клубе на Марксистской улице, где после ранения экстренно реанимировали посетительницу. Первоначально сообщалось, что пострадала женщина, а не мужчина. Позднее стало известно, что в тот же день в квартире на Сельскохозяйственной улице обнаружили тело 28-летней девушки с ножевыми ранениями. Впоследствии выяснилось, что в тире обнаружили мужчину, которого следствие считает причастным к убийству погибшей.