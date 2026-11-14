В Москве молодой человек зарезал знакомую, а затем попытался покончить с собой. Тело 28-летней Анастасии Д. нашли в квартире с ножевым ранением, а подробностями произошедшего поделился Mash.

Последние два года погибшая работала в фитнес-клубе. По предварительной версии следствия, к её гибели причастен знакомый, который после произошедшего отправился на Марксистскую улицу и попытался свести счёты с жизнью.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.