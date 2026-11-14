Посетительницу стрелкового клуба в центре Москвы экстренно реанимируют после ЧП
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Посетительницу стрелкового клуба «Выстрел» на Марксистской улице в центре Москвы экстренно реанимируют после происшествия. Женщина получила тяжёлое ранение. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вечером 14 ноября. Прибывшие на место медики проводят реанимационные мероприятия. Обстоятельства случившегося пока не раскрываются.
Это уже третий трагический случай, о котором сообщалось в связи с этим стрелковым клубом. В ноябре 2023 года там погиб 23-летний посетитель. По данным СМИ, мужчина покончил с собой.
Ещё один смертельный инцидент произошёл 28 мая 2026 года. Тогда в клубе на Марксистской улице обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. По предварительным данным, он также покончил с собой.