31 марта, 09:52

Суд закрыл на 25 суток стрелковый клуб в Екатеринбурге после гибели посетителя

Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность спортивно-стрелкового клуба «Леон» на 25 суток. Причиной стала гибель посетителя во время тренировок.

Инцидент произошёл 21 февраля на площадке по улице Шофёров, 5а. В тот день там проводились учебные занятия по практической стрельбе. Как установил суд, сотрудники передали 24-летнему участнику короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. При этом у него не было разрешения на хранение и ношение.

Во время занятий произошёл самострел, в результате которого молодой человек погиб. Обстоятельства трагедии легли в основу административного разбирательства. Организация признана виновной по статье о нарушении правил оборота оружия и патронов. Суд указал на допущенные нарушения при допуске участника к стрельбе. Назначенное наказание подлежит немедленному исполнению.

При этом постановление пока не вступило в законную силу.

Никита Никонов
