В Санкт-Петербурге заключили под стражу Якуба Сулейманова, обвиняемого в убийстве бывшей возлюбленной возле кризисного центра на улице Вавиловых. Калининский районный суд избрал ему меру пресечения до 11 января 2027 года, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве женщины у кризисного центра. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, мужчина подкараулил 27-летнюю женщину возле Центра социальной помощи семье и детям. Она ожидала, когда ей откроют дверь, однако в этот момент на неё напал бывший сожитель. Заранее приготовленным острым предметом обвиняемый нанёс потерпевшей не менее восьми сильных ударов в шею и туловище.

Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти её жизнь. Примерно через полчаса после нападения Сулейманов сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Как следует из представленных суду материалов, ещё до гибели женщина обращалась к правоохранителям с заявлениями в отношении бывшего сожителя. Они касались возможных преступлений по статьям 115, 116 и 119 УК РФ — умышленного причинения лёгкого вреда здоровью, побоев и угрозы убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью. Сторона обвинения расценила эти обстоятельства как свидетельство устойчивого противоправного поведения Сулейманова, повышенного риска повторного преступления и пренебрежительного отношения к закону.

На заседании обвиняемый возражал против помещения в СИЗО и просил суд ограничиться домашним арестом. Также он сообщил о наличии двух несовершеннолетних детей 2020 и 2022 годов рождения, которые проживают в Дагестане вместе с его бывшей супругой.

Помимо этого, у Сулейманова и погибшей есть общий ребёнок 2021 года рождения. После смерти матери он остался без родительского попечения. Поскольку родственников семьи в Петербурге нет, обвинение ходатайствовало о передаче несовершеннолетнего органам опеки. Суд удовлетворил эту просьбу, определив ребёнка под попечение органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга.

Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.