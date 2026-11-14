В Сингапуре суд назначил тюремные сроки трём взрослым, причастным к жестокому обращению с четырёхлетней девочкой, которая впоследствии погибла. После смерти ребёнка его тело несколько месяцев скрывали в квартире, а затем сожгли в металлической бочке. Об этом сообщает The Sun.

Жертвой издевательств стала девочка по имени Меган. Как установили в ходе судебного разбирательства, её мать Фу Ли Пин, сожитель женщины Вонг Ши Сян и их знакомая Нувель Чуа Жоши на протяжении нескольких месяцев подвергали ребёнка унижениям и жестокому обращению.

Девочке сбрили волосы и заставляли её ночевать на улице в цветочном горшке. Когда Меган просила поесть, мать однажды заставила её проглотить содержимое своего носа. За использование косметики без разрешения ребёнка избивали и выводили на улицу. Происходящее Чуа записывала на видео.

В день гибели девочки знакомая семьи заметила, что ребёнку стало плохо, и сообщила об этом матери и её партнёру. Однако взрослые решили, что Меган лишь пытается привлечь внимание. Вместо обращения за медицинской помощью все трое употребляли наркотики.

Через несколько часов девочку нашли без признаков жизни. Взрослые не сообщили о её смерти и продолжали держать тело в квартире на протяжении нескольких месяцев, пытаясь скрыть запах с помощью ароматических палочек. Позднее останки ребёнка сожгли в бочке из-под масла.

По итогам разбирательства суд приговорил мать Меган к 19 годам заключения. Её сожитель получил 30 лет тюрьмы, а Чуа, участвовавшая в издевательствах, снимавшая их на видео и помогавшая скрывать следы преступления, — 13 лет.

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