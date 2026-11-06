В Свердловской области осуждённому за истязание ребёнка Даниилу Егольникову разрешили сменить колонию общего режима на колонию-поселение. Соответствующее решение 2 ноября принял Верхотурский районный суд, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

С просьбой о переводе обратился сам заключённый. Его ходатайство поддержали и представитель исправительного учреждения, и прокурор. При этом они учитывали поведение Егольникова за всё время отбывания наказания.

Суд изучил представленные материалы и удовлетворил просьбу осуждённого. Однако постановление пока не вступило в законную силу — на его обжалование отведено 15 суток.

В июле 2025 года Свердловский областной суд приговорил Егольникова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в 11 преступлениях, связанных с истязанием несовершеннолетнего и незаконным лишением его свободы. За убийство ребёнка молодого человека не судили.

Егольников оказался фигурантом громкого дела о гибели Далера Бобиева в Екатеринбурге. Как установил суд, к издевательствам над мальчиком его привлекла тётя — опекун ребёнка Вероника Наумова. Именно она впоследствии была признана виновной в убийстве подопечного.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре Веронике Наумовой, которую осудили на 24 года колонии за убийство и истязание Далера. Мальчик погиб в декабре 2022 года, однако женщина заявила о его исчезновении только летом 2023-го. Во время поисков тело ребёнка обнаружили в гараже. В июне 2026 года Верховный суд оставил наказание Наумовой без изменений.