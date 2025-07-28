Суд вынес приговор «кровавой опекунше», которая полгода прятала тело истерзанного 5-летнего мальчика
Суд приговорил опекуншу Наумову к 24 годам колонии за убийство 5-летнего Далера
Вероника Наумова в зале суда. Обложка © Telegram / Суды Свердловской области
Свердловский областной суд вынес приговоры по делу об убийстве и истязании 5-летнего Далера в Екатеринбурге. Опекунша Вероника Наумова получила 24 года колонии, её сообщник Даниил Егольников — 5 лет, сообщает пресс-служба суда.
Вероника Наумова в зале суда. Видео © Telegram / Суды Свердловской области
«Назначить наказание Веронике Наумовой в виде 24 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. <...> Назначить наказание Даниилу Егольникову в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — объявил судья Александр Ладин.
Наумова признана виновной в убийстве, истязании ребёнка и мошенничестве. Егольникову вменяли соучастие в истязаниях. Оба подсудимых взяты под стражу в зале суда. На суде Наумова почему-то была слишком уж весела и часто улыбалась.
Напомним, зверское убийство пятилетнего мальчика по имени Далер его опекуншей Вероникой Наумовой произошло 2 декабря 2022 года в Екатеринбурге. Женщина спрятала тело ребёнка в сумку, которую убрала в гараж и сделал вид, что Далер потерялся и даже просила помочь с его поисками. Останки жертвы следователи нашли в июне 2023 года, после чего женщину задержали и поместили под арест. Было установлено, что документы убитого мальчика забрали из детского сада зимой, но при этом Наумова ещё спустя полгода после убийства получала на него пособие, а социальные работники закрывали глаза на исчезновение ребёнка. В мае 2024 года по уголовному делу задержали и мужа подсудимой. Также соучастником был признан племянник Наумовой, который избивал Далера и связывал, чтобы «наказать». Экспертиза выяснила точную причину смерти ребёнка: его били металлическим предметом, а затем утопили в ванной. Всего суд установил, что Наумова совершила 62 преступления в отношении мальчика.