Суд вынес приговор «кровавой опекунше», которая полгода прятала тело истерзанного 5-летнего мальчика

Свердловский областной суд вынес приговоры по делу об убийстве и истязании 5-летнего Далера в Екатеринбурге. Опекунша Вероника Наумова получила 24 года колонии, её сообщник Даниил Егольников — 5 лет, сообщает пресс-служба суда.

Вероника Наумова в зале суда. Видео © Telegram / Суды Свердловской области

«Назначить наказание Веронике Наумовой в виде 24 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. <...> Назначить наказание Даниилу Егольникову в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — объявил судья Александр Ладин.