Суд оставил под арестом политолога Кынева* по делу о наркотиках

Политолог Александр Кынев* останется в следственном изоляторе. Суд отклонил жалобы его адвокатов и сохранил ранее избранную меру пресечения.

Обвиняемый участвовал в процессе дистанционно, находясь перед камерой с костылём. Он пожаловался на тяжёлые последствия травмы и предупредил, что пребывание под стражей может ещё сильнее подорвать его здоровье.

«Здесь нет возможности получать квалифицированную медицинскую помощь. Нет возможности нормально передвигаться», — заявил Кынев*. По словам политолога, у него два серьёзных перелома правой ноги.

Суд не нашёл достаточных оснований для изменения меры пресечения и оставил под арестом.

Напомним, что под стражу Кынева* заключили 25 сентября по постановлению Перовского районного суда Москвы. Первоначально срок ареста определили в два месяца. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.