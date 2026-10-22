Суд в Молдавии вернул блогера Некоглая в СИЗО по делу о наркотиках
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatwole, miko.glai
Молдавский блогер Некоглай, настоящее имя которого Николай Лебедев, вновь оказался за решёткой спустя неделю после перевода под домашний арест. Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове», Центральная апелляционная палата распорядилась вернуть тиктокера в кишинёвский следственный изолятор № 13.
На свободе, хотя и под домашним арестом, блогер пробыл всего несколько дней. 15 октября суд Кишинёва смягчил ему меру пресечения, однако прокуратура обжаловала это решение. Теперь Некоглай снова будет находиться под стражей в рамках расследования дела о предполагаемом незаконном обороте наркотиков.
История началась в сентябре, когда молдавские правоохранители задержали блогера и его супругу Полину Дуброву. Следователи полагают, что пара использовала популярные аккаунты в социальных сетях не только для продвижения употребления наркотиков, но и для их предполагаемой продажи. Общая аудитория этих страниц превышала 12 миллионов подписчиков. Правоохранители наблюдали за деятельностью подозреваемых около двух месяцев. Всего в ходе полицейской операции задержали 15 человек, включая гостей блогера.
Николай Лебедев получил известность благодаря коротким роликам и стримам. В ноябре 2022 года его выдворили из России за нарушение миграционного законодательства после скандала вокруг пародийного видео с российским военнослужащим. Позднее блогер публично поддерживал Украину и участвовал в сборе средств для ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал о задержании Некоглая и его супруги в пригороде Кишинёва. Полицейские обнаружили в доме пары два пакета с предположительно наркотическими веществами и оборудование для их фасовки. Следствие также проверяло версию о том, что блогер приглашал к себе несовершеннолетних подписчиков для употребления запрещённых веществ. После задержания супругов первоначально поместили под стражу на 72 часа.