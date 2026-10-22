Суд в Молдавии вернул блогера Некоглая в СИЗО по делу о наркотиках

Молдавский блогер Некоглай, настоящее имя которого Николай Лебедев, вновь оказался за решёткой спустя неделю после перевода под домашний арест. Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове», Центральная апелляционная палата распорядилась вернуть тиктокера в кишинёвский следственный изолятор № 13.

На свободе, хотя и под домашним арестом, блогер пробыл всего несколько дней. 15 октября суд Кишинёва смягчил ему меру пресечения, однако прокуратура обжаловала это решение. Теперь Некоглай снова будет находиться под стражей в рамках расследования дела о предполагаемом незаконном обороте наркотиков.

История началась в сентябре, когда молдавские правоохранители задержали блогера и его супругу Полину Дуброву. Следователи полагают, что пара использовала популярные аккаунты в социальных сетях не только для продвижения употребления наркотиков, но и для их предполагаемой продажи. Общая аудитория этих страниц превышала 12 миллионов подписчиков. Правоохранители наблюдали за деятельностью подозреваемых около двух месяцев. Всего в ходе полицейской операции задержали 15 человек, включая гостей блогера.

Николай Лебедев получил известность благодаря коротким роликам и стримам. В ноябре 2022 года его выдворили из России за нарушение миграционного законодательства после скандала вокруг пародийного видео с российским военнослужащим. Позднее блогер публично поддерживал Украину и участвовал в сборе средств для ВСУ.