Эксперты ЭИСИ обсудили роль просвещения в укреплении традиционных ценностей

Крепкую семью назвали главной ценностью 63% опрошенных школьников в возрасте 14–18 лет. Такие данные представила эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева на круглом столе ЭИСИ «Гражданское просвещение России: традиции, ценности, будущее», который прошёл 7 октября в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Участники обсудили, как лекции, наставничество и совместные проекты помогают формировать гражданственность.

По словам Григорьевой, представление о том, что традиционные ценности чужды молодому поколению, не подтверждается исследованиями. Школьникам близки справедливость, милосердие, доброта, патриотизм и достоинство — схожие ориентиры отмечают родители и учителя. Создание счастливой семьи и воспитание детей входят в число главных жизненных целей 46% старшеклассников и студентов. Каждый пятый молодой человек считает важным безвозмездно помогать другим. Ещё 46% молодых россиян сообщили, что за последний год стали больше гордиться страной, а у 45% это чувство не изменилось.

При этом передача знаний сама по себе не решает всех задач просвещения, считает сенатор, председатель Координационного совета общества «Знание» Любовь Глебова. Она напомнила, что эта деятельность выходит за рамки образовательных программ и предполагает вовлечение в события и общие дела. Александр Асафов также предложил говорить с людьми через живое общение. По его мнению, реформа высшего образования, поддержка изобретателей и научное просвещение должны работать как части одной системы, обращённой к гражданам всех возрастов.

Профессор МГУ Антонина Селезнёва подчеркнула, что молодым людям важно видеть, как заявленные ценности проявляются в повседневной жизни. В качестве примера эксперт привела курс «Основы российской государственности», который реализуется с 2023 года. По её данным, с сентября 2025-го он охватывает более 900 тысяч первокурсников в 90% государственных вузов в рамках федерального проекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Практические форматы представил Андрей Сушков из Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей». Через её молодёжные программы ежегодно проходят более четырёх тысяч человек. «Команда России» объединяет молодых государственных и муниципальных служащих из 49 регионов, «Маяки» рассчитаны на участников из Донбасса, Новороссии и приграничных территорий, а «Поколение чести» — на молодых участников СВО. По словам спикера, служение Отечеству в таких проектах выражается в инициативах и личных примерах.

Другой способ выйти за пределы аудитории — социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». Как рассказал её руководитель Руслан Шкута, более 120 философов, политологов, социологов, экономистов и других специалистов прошли маршрут по Волге через пять городов. Конкурс составил 12 человек на место; 10% участников — доктора наук, больше половины — кандидаты наук. Обсуждения истории, культуры, экономики и политики стали продолжением конференции «Философия будущего: идеи и смыслы».

«Мы выделили три принципа: будущее не предопределено, просто говорить о будущем недостаточно, его нужно проектировать, и мы все в одной лодке», — объяснил Шкута.

Подводя итоги, модератор Никита Сетов отметил растущую роль наставников, сообществ и цифровых каналов наряду с образовательными учреждениями. По его оценке, на фоне распространения нейросетей особенно значимым становится личное взаимодействие.

Одно из практических направлений такой работы — обучение школьников и студентов распознаванию мошенничества, вербовки и психологических манипуляций. В сентябре глава общества «Знание» Максим Древаль рассказал о проекте «Знание Безопасность»: за учебный год встречи планируют провести более чем для миллиона человек. К занятиям привлекут правоохранителей, психологов и профильных экспертов, а отдельные материалы подготовят для родителей и педагогов.