Большинство россиян не только любят свои города и сёла, но и стараются внести вклад в их развитие. Такие данные представили 26 ноября на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Эксперт департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева рассказала, что 87% опрошенных положительно оценивают населённый пункт, в котором живут. При этом 73% респондентов считают себя патриотами своей малой родины, а 58% стараются сделать что-то полезное для своего города или села.

Главными источниками привязанности к родным местам становятся семейные и дружеские связи, местная природа и история. Жители крупных городов связывают ощущение счастья с транспортной доступностью и возможностями для досуга, тогда как в небольших населённых пунктах особенно ценят комфортную среду и отношения между людьми. Среди важных качеств руководителей муниципалитетов россияне выделяют честность, компетентность, открытость и внимание к проблемам населения.

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди», член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Дарья Кислицына отметила, что в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют более 16 миллионов человек. Сейчас разрабатываются механизмы оценки проектов, которые позволят глубже изучать потребности молодёжи, пенсионеров и малого бизнеса. Особую роль в развитии территорий парламентарий отвела мастер-планам российских городов.

Генеральный директор Академии городских технологий «Среда» Юлия Зубова обратила внимание на перспективы международного сотрудничества муниципалитетов. По её словам, взаимодействие городов-побратимов выходит за рамки культурного обмена и охватывает технологии, экономику и образование.

Член Общественной палаты РФ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов подчеркнул историческую роль малых городов и сёл в развитии российской государственности. Особое значение эксперт придал подготовке муниципальных управленцев в рамках проектов «Школа мэров», «Школа муниципальных команд» и президентской программы «Время героев».

Напомним, 23–24 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве прошёл Международный муниципальный форум, который объединил более двух тысяч участников из 70 стран. В рамках мероприятия российские муниципалитеты расширили международное сотрудничество, а также представили лучшие практики развития территорий.