Эксперты «Ночи выборов» обсудили образ будущего России

Выборы 2026 года становятся «точкой сборки» представлений о будущем России. К такому выводу пришли участники экспертной дискуссии «Смыслы будущего», состоявшейся в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов. Госдума — 2026».

В центре разговора оказались представления разных поколений о развитии страны. Участники дискуссии отметили, что запросы на сильную, комфортную, справедливую и современную Россию не обязательно противоречат друг другу.

Директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков заявил, что разные представления о желаемом будущем можно объединить в общий образ страны. По его словам, речь идёт о России, в которой «хочется жить, в которой хочется рожать и растить своих детей». При этом геостратег Андрей Школьников предложил рассматривать будущее с учётом разных временных горизонтов. Он связал ближайшие десятилетия с изменениями мировой системы, роботизацией, развитием ядерных технологий и демографическими сдвигами.

Проректор Президентской академии Андрей Полосин обратил внимание на связь будущего с прошлым и настоящим. По его словам, человеческое восприятие не позволяет полностью оторваться от уже известного опыта, поэтому грядущее, сущее и былое остаются связанными.

Эксперты также обсудили место молодёжи в формировании будущего. Профессор МГУ Антонина Селезнёва отметила, что общий образ развития страны должен быть связан с конкретной жизнью молодых людей — их профессиональными, семейными и личными планами. По её мнению, важно, чтобы молодёжь воспринимала себя не только как часть происходящих процессов, но и как их участника.

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев связал развитие страны с государственным планированием стратегических отраслей. Среди них он назвал электроэнергетику, дорожную инфраструктуру, атомную промышленность, судостроение и электронику.

Технологическая тема продолжилась в разговоре об искусственном интеллекте. Володенков заявил, что цифровые системы могут помогать государственному управлению и законотворчеству, однако принятие решений, по его мнению, должно оставаться за человеком.

Ранее Сергей Володенков заявил, что ценности всегда лежали и будет лежать в основе реальности, которую создают в России. Он отметил, что не оглядываясь на другие страны, в нашем государстве всё должно опираться на традиционные ценности. По его словам, сейчас россияне находятся в ситуации, которая требует отстаивания своих смыслов.