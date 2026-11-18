В Перу объявили чрезвычайную ситуацию в сфере снабжения топливом из-за угрозы мощных ливней и наводнений. Об этом сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности страны в указе, опубликованном в El Peruano. —

Особый режим вводится на срок до восьми месяцев и распространяется на деятельность, связанную с переработкой, хранением, транспортировкой и распределением углеводородов. Власти намерены предотвратить перебои с горючим на фоне климатического феномена Эль-Ниньо.

Главную опасность представляют ожидаемые проливные дожди, которые могут вызвать наводнения и оползни. Под угрозой окажутся нефтеперерабатывающие предприятия, газопроводы, топливные хранилища и объекты электроэнергетики.

Риски особенно серьёзны из-за зависимости Перу от углеводородов, на которые приходится 67% энергетического баланса страны. Чрезвычайный режим позволит профильным ведомствам принимать временные меры для сохранения стабильных поставок топлива.

Ранее власти уже объявили чрезвычайное положение в 1380 из 1890 муниципалитетов. Эти меры призваны ускорить подготовку к возможным последствиям экстремальных осадков.

Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности к концу 2026 года. Специалисты оценивают вероятность сохранения явления до февраля 2027-го почти в 100% и предупреждают о риске серьёзных изменений температуры и режима осадков по всему миру.