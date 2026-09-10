Ел омлеты из 8 яиц и боялся умереть: Как 22-летний парень сбросил 124 килограмма

Житель Техаса Дэвид Джон Кастаньеда за три года похудел примерно на 124 килограмма без препаратов для снижения веса. В 19 лет американец весил около 210 килограммов и опасался, что его образ жизни приведёт к смерти, пишет Daily Mail.

Большую часть времени Кастаньеда проводил в постели и продолжал есть, даже когда испытывал физический дискомфорт. На завтрак он мог приготовить омлет из восьми яиц с сыром, ветчиной и беконом, а в течение дня съедал упаковку макарон, несколько порций мяса, много хлеба, риса и сладостей.

По словам мужчины, он перестал ощущать насыщение, а постоянные мысли о еде изматывали его. Из-за лишнего веса у него появились пролежни, потемнение кожи на шее и инсулинорезистентность. Переломный момент наступил в октябре 2023 года. Кастаньеда понял, что его пугали не ограничения в питании, а годы, которые понадобятся для достижения результата. Американец начал контролировать рацион и регулярно ходить в спортзал.

Сначала мужчина экспериментировал с кетодиетой и голоданием на воде, а затем перешёл на обычный дефицит калорий. Подобные жёсткие схемы питания имеют противопоказания, поэтому применять их без консультации врача не следует.

Сейчас Кастаньеда весит около 86 килограммов, работает тренером по снижению веса и утверждает, что способен пробежать пять километров менее чем за 30 минут. Видео с его преображением набрало в соцсетях более 15 миллионов просмотров.

Ранее Life.ru писал, что 32-летняя Натали Брэдли из Рэдклиффа (Англия) боролась с ожирением с подросткового возраста. Нарушение питания у неё началось в 13 лет, а в 16 она весила всего 38 кг, но потом масса начала быстро расти. В итоге лишний вес победил, достигнув отметки в 120 кг. Тогда Натали решилась на крайние меры — «диету» из газировки и слабительных и ежедневную физическую активность на грани возможностей. В итоге девушка едва не умерла.