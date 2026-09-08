«Всё, что умещается в ладошке»: Звезда «Ворониных» Станислав Дужников раскрыл секрет похудения на 100 кг

Актёр Станислав Дужников рассказал, что сбросить около 100 килограммов ему помогли небольшие порции еды и регулярная физическая активность. Об этом звезда «Ворониных» сообщил журналистам на премьере фильма «Охота на императора». Главным принципом своего питания артист назвал ограничение объёма еды за один приём.

«Диета простая — вот всё, что умещается в ладошке, — за один приём пищи», — объяснил Дужников в комментарии KP.ru.

Актёр также уточнил, что перенёс операцию, однако она, по его словам, проводилась по другим медицинским показаниям и не была связана со снижением веса. Дужников добавил, что пробовал инъекции для улучшения обмена веществ, но заметного эффекта от них не увидел.

Одного изменения рациона для поддержания формы недостаточно, считает артист. Сейчас он ежедневно делает зарядку, много ходит пешком, ездит на велосипеде и занимается бегом.

«Спорт обязательно. Физкультура обязательно, в этой профессии без этого никак», — подчеркнул Дужников.

По словам актёра, сейчас он способен пробежать около пяти километров. При этом гнаться за большими дистанциями ради поддержания формы артист не считает необходимым.

Ещё 5 сентября Life.ru рассказывал о заметном преображении Станислава Дужникова, который сбросил около 100 килограммов. Тогда сообщалось, что актёр ранее весил более 200 килограммов и существенно изменил питание и образ жизни. По словам Дужникова, он также перенёс хирургическое вмешательство, но оно проводилось по другим показаниям и непосредственно с похудением связано не было.