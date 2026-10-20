«Еле-еле справляется»: Мария Погребняк пошутила о плохом слухе при разговорах с мужем
Мария Погребняк рассказала, что её муж выступает против публичности
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_
Мария Погребняк рассказала, что её супруг категорически против медийности. При этом он старается мириться с тем, что жена постоянно на виду. Об этом блогер сообщила на премии «Люди года».
Погребняк рассказала, что её муж выступает против публичности. Видео © Пятый канал
«Он сказал: «Я еле-еле как-то справляюсь с тем, что у меня жена медийная. Я каждый раз читаю новости и удивляюсь: «Боже мой, сколько в тебе разных талантов!» — приводит Пятый канал слова Погребняк.
По её словам, супруг ругается из-за публикаций с ним. Но делает это скорее из-за нежелания попадать в кадр, чем из-за серьёзных претензий. Погребняк дополнила, что её муж пытается ей что-то донести, но та не слышит. Блогер пошутила, что у неё «плохо со слухом».
А ранее Life.ru сообщал, что Погребняк едва не стала жертвой автоподставы. Блогерша пыталась припарковаться, когда к её машине подбежал неизвестный мужчина. Он бросил зажигалку под автомобиль и начал кричать, требуя вызвать скорую.