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Регион
Опубликовано 20 октября, 16:36

«Еле-еле справляется»: Мария Погребняк пошутила о плохом слухе при разговорах с мужем

Мария Погребняк рассказала, что её муж выступает против публичности

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_

Мария Погребняк рассказала, что её супруг категорически против медийности. При этом он старается мириться с тем, что жена постоянно на виду. Об этом блогер сообщила на премии «Люди года».

Погребняк рассказала, что её муж выступает против публичности. Видео © Пятый канал

«Он сказал: «Я еле-еле как-то справляюсь с тем, что у меня жена медийная. Я каждый раз читаю новости и удивляюсь: «Боже мой, сколько в тебе разных талантов!» — приводит Пятый канал слова Погребняк.

По её словам, супруг ругается из-за публикаций с ним. Но делает это скорее из-за нежелания попадать в кадр, чем из-за серьёзных претензий. Погребняк дополнила, что её муж пытается ей что-то донести, но та не слышит. Блогер пошутила, что у неё «плохо со слухом».

Марию Погребняк укусила крыса
Марию Погребняк укусила крыса

А ранее Life.ru сообщал, что Погребняк едва не стала жертвой автоподставы. Блогерша пыталась припарковаться, когда к её машине подбежал неизвестный мужчина. Он бросил зажигалку под автомобиль и начал кричать, требуя вызвать скорую.

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Дарья Нарыкова
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