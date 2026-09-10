«Электрички ушли в тень»: Продажи Zeekr в России выросли на 147% благодаря двум гибридам

Продажи автомобилей Zeekr в России в августе 2026 года выросли на 147% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На учёт поставили 679 электромобилей и гибридов китайской марки против 275 машин годом ранее. Об этом в своём Telegram-канале сообщил аналитик Сергей Целиков.

Почти весь объём продаж обеспечили две новые гибридные модели. Лидером стал кроссовер Zeekr 8X, который выбрали 366 покупателей. На втором месте — флагманский Zeekr 9X с результатом 290 автомобилей. Совокупно на эти две модели пришлось 96,6% всех регистраций марки в августе.

При этом спрос на электромобили Zeekr резко упал. Продажи моделей 001, 009, 007, X и 7X сократились более чем в десять раз. Эксперты связывают это с общим смещением интереса покупателей в сторону гибридов. Всего за восемь месяцев 2026 года в России зарегистрировали 3396 автомобилей Zeekr. Это на 67,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на учёт поставили 2027 машин.

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