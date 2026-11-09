С 1 января 2027 года в России начнёт действовать новый национальный стандарт ГОСТ Р 72877-2026, устанавливающий технические требования к ручным электроинструментам для бытового и промышленного использования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Росстандарта.

Новые правила распространяются на электрические машины с электромеханическим и электромагнитным приводом, включая аккумуляторные модели. Стандарт регулирует требования к конструкции оборудования, методам испытаний, транспортировке, продаже, эксплуатации и утилизации.

Документ охватывает не только обычный ручной инструмент, но и устройства, которые можно устанавливать на специальные опоры или станины для стационарного использования без изменения конструкции. Под его действие также подпадают машины с гибким валом.

При этом требования не распространяются на оборудование, предназначенное для работы во взрывоопасной или коррозионной среде, а также на медицинские и некоторые бытовые электроприборы, включая нагревательные устройства. Для техники, используемой на транспорте, в атомной энергетике и других специализированных отраслях, могут действовать дополнительные условия.

Новый ГОСТ утверждён приказом Росстандарта от 24 сентября 2026 года. С началом его действия в России прекратят применение прежнего межгосударственного стандарта ГОСТ 10084-73, регулировавшего технические условия для ручных электрических машин. При этом национальные стандарты в общем случае применяются добровольно, если обязательность их использования не установлена законодательством или другими нормативными требованиями.