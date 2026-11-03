В России с 1 ноября начал действовать первый отдельный ГОСТ на специальную обувь для медицинских работников. Документ устанавливает требования к удобству, безопасности и защитным свойствам обуви, в которой врачи и медсёстры проводят рабочие смены. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте Росстандарта.

Новый ГОСТ Р 12.4.308-2026 предусматривает, что высота приподнятости пяточной части должна составлять от 1,5 до 4 сантиметров. Обувь обязана надёжно фиксироваться на стопе, обеспечивать амортизацию при ходьбе и поддерживать комфортный микроклимат внутри.

Отдельное внимание уделено защите от скольжения на мокрых поверхностях. Требования к конструкции также зависят от специальности медика и условий его работы. Например, для врачей, использующих чувствительное оборудование, предусмотрена обувь с антистатическими свойствами.

Стандарт распространяется на модели с верхом из натуральной, искусственной или синтетической кожи, текстиля и комбинированных материалов. При этом резиновая и полимерная обувь в перечень не входит. Производителям также предписано учитывать особенности стопы: предусмотрены узкая, средняя и широкая полнота.

Для сотрудников, контактирующих со слабыми растворами кислот и щелочей, установлены дополнительные требования к защите от химических веществ. Кроме того, документ регулирует прочность швов, крепление подошвы, массу обуви, маркировку и порядок испытаний.

Гарантийный срок эксплуатации специальной обуви составляет 70 дней со дня выдачи работнику. При этом сам по себе новый ГОСТ не означает, что всем медицинским учреждениям необходимо немедленно заменить обувь персонала: применение национальных стандартов по общему правилу добровольное, если обязательность не установлена другими требованиями.

ГОСТ был утверждён Росстандартом ещё в январе 2026 года с возможностью досрочного применения. Его основная задача — установить единые технические ориентиры для рабочей обуви медиков с учётом профессиональных рисков и длительных нагрузок.

Ранее Life.ru сообщал о вступлении в силу нового ГОСТа на прочность женских каблуков. Документ устанавливает правила испытаний обуви на устойчивость к нагрузкам и надёжность крепления каблука. Специалисты проверяют конструкции при усилии от 200 до 400 ньютонов, после чего увеличивают нагрузку до разрушения. Новые требования призваны выявлять потенциально опасную обувь ещё на этапе испытаний.