В России с 2 ноября вступил в силу новый ГОСТ, устанавливающий правила проверки прочности крепления каблуков в женской обуви. Стандарт призван выявлять ненадёжные конструкции, способные сломаться при ходьбе, следует из материалов Росстандарта.

Документ под номером ГОСТ ISO 22650-2023 распространяется на обувь со средними и высокими каблуками. Проверка предусматривает три испытания: оценку устойчивости пяточной части при обычной ходьбе, определение остаточной деформации после сильного механического воздействия и измерение усилия, необходимого для отрыва каблука.

Для этого туфлю закрепляют в специальной установке, фиксируя носочную часть и постепенно оттягивая каблук назад. Сначала на него воздействуют нагрузкой в 200 ньютонов, затем увеличивают её до 400 ньютонов. На завершающем этапе усилие повышают до разрушения конструкции, фиксируя максимальную нагрузку и характер повреждения.

Новая методика позволит обнаруживать слабые крепления и недостаточно прочные материалы ещё во время испытаний. При этом применение ГОСТов в России носит преимущественно добровольный характер: введение стандарта не означает обязательной проверки каждой пары обуви.

Ранее Life.ru рассказывал о другом обувном ГОСТе, разработанном специально для медицинских работников. Документ устанавливает требования к устойчивости, амортизации и удобству обуви для врачей и медсестёр. В частности, высота каблука должна составлять от 1,5 до 4 сантиметров. Особое внимание уделено защите от скольжения на мокрых поверхностях и устойчивости к дезинфицирующим средствам.