Новый межгосударственный стандарт на ливерные колбасы планируют разработать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) к 2028 году. Соответствующее решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В программу стандартизации включили разработку ГОСТа «Колбасы ливерные. Общие технические условия». Работы рассчитаны на 2026–2028 годы, причём за основу возьмут существующие требования к этой продукции, в том числе действующий российский стандарт.

Изменения затронут не только производство колбас, но и методы лабораторной проверки мясных изделий. В частности, специалисты разработают новый способ определения нитритов и нитратов с использованием непрерывного потокового анализа.

Кроме того, ЕЭК намерена пересмотреть ГОСТ, регулирующий обнаружение полифосфатов в мясной продукции. Эти вещества используются в пищевой промышленности в качестве технологических добавок.

Отдельные изменения коснутся методов определения степени измельчения мяса, выявления муки в продуктах детского питания и контроля содержания ртути. Для разработки соответствующих документов также уточнили сроки.

В Евразийской экономической комиссии рассчитывают обновить требования к мясной продукции и усовершенствовать способы проверки её состава. При этом новый стандарт на ливерные колбасы пока находится на стадии разработки и ещё не вступил в силу.

Ранее Life.ru сообщал о разработке нового ГОСТа на мясо птицы, используемое для производства колбасы и сосисок. Стандарт начнёт действовать с 1 января 2027 года и установит требования к качеству сырья, его консистенции, цвету и запаху. В частности, производителям запретят использовать мясо, подвергавшееся повторной заморозке, а доля мякотных тканей должна составлять не менее 30%.