В 21 российском регионе подписали законы о полном запрете розничной продажи вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля и собственные подсчёты.

В числе этих субъектов — Санкт-Петербург, Нижегородская и Вологодская области, а также Пермский край. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Право самостоятельно запрещать розничную торговлю электронными системами доставки никотина регионы получили благодаря федеральному закону, который президент России Владимир Путин подписал 26 июня. Документ предусматривает пятилетний эксперимент — до 1 марта 2032 года.

Число регионов, готовых отказаться от продажи электронных сигарет, продолжает расти. Ещё 7 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о 17 субъектах, принявших соответствующие решения. Ещё 39 регионов разрабатывали аналогичные законы.

Однако частичный запрет грозит появлением нового явления — вейп-туризма, когда покупатели будут ездить за электронными сигаретами в соседние регионы.