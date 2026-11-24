Электронки уходят с прилавков: Почти четверть регионов России готовится запретить продажу вейпов
Почти четверть регионов России решила запретить продажу вейпов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В 21 российском регионе подписали законы о полном запрете розничной продажи вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля и собственные подсчёты.
В числе этих субъектов — Санкт-Петербург, Нижегородская и Вологодская области, а также Пермский край. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.
Право самостоятельно запрещать розничную торговлю электронными системами доставки никотина регионы получили благодаря федеральному закону, который президент России Владимир Путин подписал 26 июня. Документ предусматривает пятилетний эксперимент — до 1 марта 2032 года.
Число регионов, готовых отказаться от продажи электронных сигарет, продолжает расти. Ещё 7 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о 17 субъектах, принявших соответствующие решения. Ещё 39 регионов разрабатывали аналогичные законы.
Однако частичный запрет грозит появлением нового явления — вейп-туризма, когда покупатели будут ездить за электронными сигаретами в соседние регионы.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, что региональные ограничения на продажу электронных сигарет могут привести к появлению каналов нелегальной доставки вейпов из соседних территорий. Избежать подобных последствий можно, если ввести запрет сразу на всей территории России.