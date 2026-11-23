Владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России обяжут ставить свой транспорт на государственный учёт через «Госуслуги». Правительство уже закрепило соответствующие полномочия за МВД, однако сама процедура пока не заработала. Об этом сообщают «Ведомости».

О подготовке новой системы рассказал старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Стельмах на круглом столе «На самокатах — по правилам» в рамках «Транспортной недели — 2026».

Главная задача нововведения — упростить поиск виновников ДТП с участием электросамокатов. Государственная регистрация позволит правоохранительным органам устанавливать владельцев транспорта, в том числе в случаях, когда нарушитель покинул место происшествия.

Запуск системы будет зависеть от принятия новых правил движения для СИМ, подготовленных Минтрансом. В случае утверждения документа МВД получит шесть месяцев на разработку и внесение в правительство нормативных актов, необходимых для регистрации.

Ранее Следственный комитет России выступил с инициативой запретить детям младше 16 лет пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Кроме того, ведомство предлагает полностью исключить их движение по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходных зонах.