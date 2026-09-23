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Опубликовано 23 сентября, 07:23

Электроснабжение в Якутии восстановили после ЧП на Нерюнгринской ГРЭС

Обложка © VK / Нерюнгринская ГРЭС

Обложка © VK / Нерюнгринская ГРЭС

Электроснабжение Якутии после пожара на Нерюнгринской ГРЭС обеспечивается без ограничений благодаря перетокам из единой энергосистемы. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера республики Николай Бочков по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Основное генерирующее оборудование станции уцелело, однако восстановительные работы продолжаются. Сейчас главная задача специалистов — наладить стабильную подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения. Для запуска водогрейной котельной поручено ускорить подогрев мазута и организовать дополнительную схему его нагрева.

Утренние замеры показали, что температура в квартирах пока остаётся приемлемой, хотя уже начала снижаться. При необходимости власти скорректируют расписание занятий в школах. Особое внимание уделяют ремонту кабельных коробов, необходимые материалы уже доставлены на ГРЭС.

В ликвидации последствий участвуют специалисты Дальневосточной генерирующей компании и «РусГидро». Сначала энергетики намерены запустить временную схему теплоснабжения, после чего перейти на постоянную. Также предусмотрено резервное питание оборудования связи на случай перебоев.

Бочков назвал ситуацию в энергосистеме сложной, но управляемой. При увеличении нагрузки не исключено введение вынужденных режимов работы. К таким мерам уже подготовлены резервные источники питания и крупные потребители.

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Ранее Life.ru сообщал о введении режима повышенной готовности в Нерюнгринском районе после пожара на ГРЭС. Возгорание произошло 22 сентября, пострадал один сотрудник станции.

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Владимир Озеров
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