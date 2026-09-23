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Регион
Опубликовано 23 сентября, 02:36

В Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на Нерюнгринской ГРЭС

Обложка © VK / Нерюнгринская ГРЭС

Обложка © VK / Нерюнгринская ГРЭС

После пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии в Нерюнгринском районе ввели режим повышенной готовности. Решение приняли после оценки ситуации при текущем работе станции.

Глава района Максим Терещенко сообщил, что режим действует со вторника, 22 сентября. Он также рассказал о готовности местных властей и промышленных предприятий оказать помощь энергетикам.

«Со вторника в районе ввёден режим повышенной готовности. Нахожусь на круглосуточной связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства Республики. Вместе с директором станции прошли и оценили ситуацию на подстанции, НГРЭС. Районы и промышленники готовы помочь энергетикам кабелями, ДЭС, техникой, людьми», написал Терещенко.

Работник Нерюнгринской ГРЭС, который пострадал во время пожара, находится в удовлетворительном состоянии. По словам главы района, мужчина получает необходимую медицинскую помощь.

Часть жителей Нерюнгри осталась без света из-за пожара на НГРЭС в Якутии
Часть жителей Нерюнгри осталась без света из-за пожара на НГРЭС в Якутии

Как писал Life.ru, возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло 22 сентября. Один из сотрудников станции получил травмы, после чего его доставили в медицинское учреждение. Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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Лия Мурадьян
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