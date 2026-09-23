В Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на Нерюнгринской ГРЭС

После пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии в Нерюнгринском районе ввели режим повышенной готовности. Решение приняли после оценки ситуации при текущем работе станции.

Глава района Максим Терещенко сообщил, что режим действует со вторника, 22 сентября. Он также рассказал о готовности местных властей и промышленных предприятий оказать помощь энергетикам.

«Со вторника в районе ввёден режим повышенной готовности. Нахожусь на круглосуточной связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства Республики. Вместе с директором станции прошли и оценили ситуацию на подстанции, НГРЭС. Районы и промышленники готовы помочь энергетикам кабелями, ДЭС, техникой, людьми», — написал Терещенко.

Работник Нерюнгринской ГРЭС, который пострадал во время пожара, находится в удовлетворительном состоянии. По словам главы района, мужчина получает необходимую медицинскую помощь.

Как писал Life.ru, возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло 22 сентября. Один из сотрудников станции получил травмы, после чего его доставили в медицинское учреждение. Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.