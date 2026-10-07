Елена Дятлова стала главой Калининграда

Калининград возглавила женщина. Главой города стала Елена Дятлова, которая до этого руководила городской администрацией. За её кандидатуру единогласно проголосовали все 26 депутатов, присутствовавших на первом заседании горсовета нового созыва, сообщает «Страна Калининград».

На рассмотрение парламентариев губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных внёс двух претендентов. Помимо Дятловой, на пост главы областного центра претендовал директор лицея № 23 Сергей Гоман. За него не проголосовал ни один депутат.

После тайного голосования Дятлова принесла присягу главы городского округа. Она поклялась соблюдать Конституцию России, федеральное и региональное законодательство, городской устав, права и свободы граждан, а также добросовестно исполнять свои обязанности.

Примечательно, что назначение состоялось на следующий день после дня рождения чиновницы. 6 октября Дятловой исполнилось 53 года.

Одновременно депутаты определились с руководителем самого городского Совета. Его председателем вновь избрали Олега Аминова: за него отдали голоса 23 из 26 участников заседания. Ранее он совмещал руководство представительным органом с должностью главы городского округа.

Теперь эта система изменилась. Полномочия главы Калининграда и руководителя городской администрации сосредоточены у одного человека — Дятловой. До нынешнего назначения она возглавляла исполнительную власть областного центра с 2020 года.

Новый состав калининградского горсовета сформировался после сентябрьских выборов. Голосование проходило с 18 по 20 сентября одновременно с выборами депутатов Госдумы и регионального парламента. Как писал Life.ru, муниципальные кампании тогда также проводились в Калининграде и ещё нескольких округах области. Именно депутаты нового созыва на своём первом заседании определили, кто будет руководить городом в ближайшие годы.