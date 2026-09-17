Власти опровергли фейк о голосовании мужчин в военкоматах под Калининградом

В Калининградской области опровергли сообщения об «особом порядке» голосования для мужчин, которых якобы собираются направлять на выборы в военкоматы. Фейк распространяется в телеграм-каналах, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

Авторы сообщений утверждают, что мужчинам предстоит голосовать в помещениях военкоматов либо в присутствии специалистов воинского учёта. При этом они ссылаются на фейковое «согласование такого порядка с губернатором области».

В действительности никаких отдельных правил голосования для мужчин в регионе не вводилось. Отправляться в военкоматы для участия в выборах им также не требуется.

Ранее в регионе уже распространялись поддельные документы и сообщения, связанные с мужчинами призывного возраста. В частности, в конце августа появился фальшивый документ о якобы запрете мужчинам от 18 до 55 лет покидать Калининградскую область.

Голосование в регионе пройдёт 18, 19 и 20 сентября. Жители будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания Калининградской области. В Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Краснознаменском, Неманском, Правдинском округах и Мамоново также состоятся муниципальные выборы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предупредила об угрозе дипфейков. По её словам, злоумышленники научились подменять видео с выборов с помощью ИИ.