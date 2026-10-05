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Опубликовано 5 октября, 16:59

Элита и остальные: Путин предостерёг от раскола общества из-за ИИ

Путин: Развитие ИИ не должно делить общество по интеллекту

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Развитие искусственного интеллекта не должно привести к разделению россиян на интеллектуальную элиту и людей, отстающих от неё. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Глава государства выразил тревогу по поводу сценария, при котором одних научат думать, а другие по уровню интеллектуального развития окажутся на втором или третьем плане.

«Меня это очень волнует. Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходит на какой-то второй, третий план. Вот ни в коем случае нельзя допустить такой ситуации», — сказал политик.

Россияне стали на 25% чаще доверять свою безопасность искусственному интеллекту
Россияне стали на 25% чаще доверять свою безопасность искусственному интеллекту

Ранее сообщалось, что во всех российских школах планируют ввести новый внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Занятия должны начаться со второй четверти 2026/27 учебного года.

Больше новостей о школах, вузах и новых подходах к обучению — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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