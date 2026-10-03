Элитные только по названию? В пельменях «Цезарь» почти не нашли говядины

В российских пельменях Caesar Elite, которые продаются как продукт с отборной говядиной, лабораторная проверка обнаружила лишь 0,13% ДНК этого мяса. Большая часть мясной составляющей образца оказалась курицей механической обвалки, сообщает Mash.

На упаковке говядина указана первым ингредиентом фарша. По общему правилу компоненты в составе перечисляются в порядке уменьшения их массовой доли — Life.ru ранее рассказывал, как правильно читать продуктовую маркировку. Следом в составе Caesar Elite идут лук, свинина и куриное мясо механической обвалки. Актуальную такую маркировку приводят и крупные торговые сети.

Однако результаты исследования, опубликованные Mash, показали другую картину. По данным телеграм-канала, ДНК говядины в проверенном образце оказалось 0,13%, а свинины — всего 0,03%. Основной мясной компонент лаборатория определила как курицу механической обвалки.

Упаковка Caesar Elite весом 700 граммов без скидок стоит примерно 400–430 рублей. Покупатели и раньше оставляли претензии к начинке, сравнивая её по консистенции с паштетом и жалуясь, что она мало напоминает обычный мясной фарш.

По данным Mash, Роспотребнадзор уже вынес производителю — ООО «Морозко» — предостережение. Сам производитель на своём сайте относит Caesar Elite к пельменям «для гурманов» и указывает в составе говядину, свинину и мясо птицы.

К продукции «Цезарь» вопросы возникали и раньше. В мае 2025 года москвичка обнаружила в упаковке практически пустые пельмени без заявленной мясной начинки. А исследования других марок пельменей неоднократно показывали, что заявленный на этикетке состав может расходиться с фактическим: среди незаявленных компонентов специалисты находили в том числе более дешёвое куриное мясо.