Бывший адвокат Елены Блиновской Эльман Пашаев отказался признавать вину по делу о мошенничестве, в рамках которого ему вменяют получение почти 50 миллионов рублей от супруга блогера Алексея Блиновского. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Пашаев не признаёт вину в суде», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, экс-адвокат убедил Алексея Блиновского, что за вознаграждение сможет добиться его освобождения от уголовной ответственности, смягчить меру пресечения для его супруги, а также помочь предпринимателю заключить контракт с Минобороны и обеспечить комфортные условия службы. За эти услуги Пашаев, как утверждают правоохранители, получил более 20 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Второй эпизод касается жителя Петрозаводска. С июля 2023-го по сентябрь 2024 года Пашаев, предположительно действуя вместе с сообщником, пытался получить от мужчины 15 миллионов рублей. Взамен ему обещали помочь поступить на военную службу по контракту и избежать уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов.

По данным надзорного ведомства, из этой суммы обвиняемый успел получить 10,5 миллиона рублей, а также компьютерную технику стоимостью около 500 тысяч рублей. Довести предполагаемую схему до конца не удалось.

Уголовное дело направили в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу. Пашаеву вменяют мошенничество в особо крупном размере и покушение на такое преступление. В случае обвинительного приговора ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве восемь человек стали фигурантами уголовного дела об убийстве и мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением квартир. Среди обвиняемых — предприниматели, руководители компаний, безработные и Эльвин Пашаев, сын бывшего адвоката Эльмана Пашаева.