Эмилии Кларк исполнилось 40: как актриса стала Матерью драконов и лицом «Игры престолов» Оглавление Кто она Дейенерис и «Игра престолов» Фильмы после сериала Театр и награды Здоровье и публичные интервью Личная жизнь Частые вопросы Эмилии Кларк исполнилось 40 лет. Как она попала в «Игру престолов», в каких фильмах сыграла после сериала и что рассказывала о своём здоровье в интервью. 40 лет Эмилии Кларк: Мать драконов и другие роли, биография, семья. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Nicolavail / Lavail_nicolas

23 октября 2026 года Эмилии Кларк исполняется 40. Зрители знают её как Дейенерис Таргариен — Мать драконов, «Breaker of Chains» и всё такое. За этим известным образом — лондонская актриса, которая прошла долгий путь. И пережила то, о чём долго молчала. Рассказываем, как она попала в «Игру престолов», что было после сериала и о чём она говорит сама.

Кто она

Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк родилась в Лондоне, но выросла в Оксфордшире. В семье, где театр был не абстракцией, а ежедневной реальностью. Отец — звукорежиссёр театра, работал над мюзиклами. Мать — бизнес-леди, тоже связанная с театральной сферой.

Актёрская страсть, по её собственным воспоминаниям, началась в три года. Родители взяли её на постановку мюзикла «Show Boat», где работал отец. Девочка увидела сцену, свет, костюмы — и навсегда влюбилась в театр. Позже она говорила, что «выросла за кулисами» лондонских театров.

Училась в Оксфорде, потом в Лондонской академии музыкального и драматического искусства (Drama Centre London). Окончила её в 2009 году. И начала пробиваться.

Путь был нелёгким. До «Игры престолов» она работала на трёх-шести работах одновременно, чтобы выжить. Бармен. Официантка в ресторане. Оператор колл-центра. Агент по недвижимости летом. Всё это — параллельно с прослушиваниями.

Дейенерис и «Игра престолов»

Кого Эмилия Кларк сыграла в «Игре престолов». Фото © кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер и др., сценарист Дэвид Бениофф и др.

Кларк получила роль Дейенерис Таргариен в 2011 году. Ей было 22. И это была лишь третья её актёрская работа. До этого — эпизод в сериале «Врачи» (2009) и телефильм «Атака триасового периода» (2010).

Интересно, что в пилотном эпизоде роль Дейенерис изначально исполнила другая актриса — Тамзин Мерчант (известная по сериалу «Тюдоры»). Но после просмотра пилота создатели решили переснять сцену, и в итоге роль перешла к Эмилии.

Поначалу она даже не поняла, во что ввязывается. «Я была слишком молода, чтобы сказать себе: „Эй, возьми паузу и насладись моментом“», — вспоминала она позже. Ей казалось, что детские мечты сбылись.

Сериал шёл восемь сезонов. С 2011 по 2019 год. Сама актриса позже признавалась: за четыре года работы у неё было всего две недели отпуска. Она не умела говорить «нет» и бралась за дополнительные проекты, съёмки и промо-туры, из-за чего график получился невероятно плотным.

А ещё был язык. Дотракийский. Вымышленный язык, созданный лингвистом Дэвидом Питерсоном специально для сериала. Кларк приходилось заучивать страницы диалогов на языке, которого не существует. Позже в интервью (в шоу Late Night with Seth Meyers) она призналась, что почувствовала себя задетый и даже разозлилась когда прочитала статью, где Питерсон якобы раскритиковал её произношение. Кларк тогда возмутилась: «Это же не настоящий язык! Я не могу плохо на нём говорить — я просто произношу его для сериала». Лингвист потом объяснил: ошибки в произношении были заложены в учебные материалы намеренно — чтобы показать, что Дейенерис говорит на дотракийском с акцентом.

Но был и момент триумфа. В пятом сезоне Кларк должна была произнести монолог на высоком валирийском. Режиссёр Джереми Подесва готовился снимать сцену на английском, но Кларк неожиданно выдала целый монолог на вымышленном языке. Импровизация. За десять минут. Режиссёр был в шоке.

За роль Дейенерис Кларк получила четыре номинации на «Эмми». Три — за лучшую женскую роль второго плана (2013, 2015, 2016). Одну — за лучшую женскую роль в драматическом сериале (2019). Но ни одной не выиграла. И это, пожалуй, одна из самых обсуждаемых «несправедливостей» в истории премии.

Кстати, у неё была дублёрша. Рози Мак. Об этом писали в 2018 году. Дублёрша помогала с трюками и сложными сценами. Но личные подробности её жизни мы не приводим — это не наша история.

Фильмы после сериала

Эмилия Кларк: биография и фильмы. Фото © кадр из фильма «Терминатор: Генезис», режиссёр Алан Тейлор, сценарист Лаэта Калогридис и др.

После «Игры престолов» Кларк снималась много и в разных жанрах. Она словно пробовала всё — от фантастики до рождественских комедий.

«Терминатор: Генезис» (2015). Она сыграла Сару Коннор. Это был смелый выбор — роль, которую до неё играла Линда Хэмилтон. Кстати, забавное совпадение: её коллега по «Игре престолов» Лена Хиди тоже играла Сару Коннор — в сериале «Терминатор: Битва за будущее».

Она сыграла Сару Коннор. Это был смелый выбор — роль, которую до неё играла Линда Хэмилтон. Кстати, забавное совпадение: её коллега по «Игре престолов» Лена Хиди тоже играла Сару Коннор — в сериале «Терминатор: Битва за будущее». «До встречи с тобой» (2016). Драма, где Кларк сыграла главную роль — своей однофамилицы Луизы Кларк, весёлой девушки, ухаживающей за инвалидом, потерявшим вкус к жизни. После съёмок она даже сделала татуировку — пчёлку — в память об этом опыте.

Драма, где Кларк сыграла главную роль — своей однофамилицы Луизы Кларк, весёлой девушки, ухаживающей за инвалидом, потерявшим вкус к жизни. После съёмок она даже сделала татуировку — пчёлку — в память об этом опыте. «Соло: Звёздные войны. Истории» (2018). Роль Киры. Небольшая, но заметная. Ещё одна франшиза в её копилке.

Роль Киры. Небольшая, но заметная. Ещё одна франшиза в её копилке. «Рождество на двоих» (2019). Романтическая комедия, где Кларк в роли недотёпы-продавщицы круглогодичного рождественского магазина. И снова — другой жанр, другой опыт.

Романтическая комедия, где Кларк в роли недотёпы-продавщицы круглогодичного рождественского магазина. И снова — другой жанр, другой опыт. «Секретное вторжение» (2023). Сериал Marvel, где Кларк сыграла Г’айю, дочь Талора. Роль небольшая, но важная для расширения фильмографии.

Сериал Marvel, где Кларк сыграла Г’айю, дочь Талора. Роль небольшая, но важная для расширения фильмографии. «Пони» (2026). Новый сериал, где Кларк впервые за пять лет играет главную роль на телевидении. Драма о временах Холодной войны. Она играет Беа — жену агента разведки, которая сама становится шпионкой.

Есть и другие проекты. «The Pod Generation» (2023) — научная фантастика. «The Twits» (2025) — анимационный фильм, где она озвучила персонажа. «Next Life» — романтическая драма, которая ещё не вышла.

А ещё Кларк твёрдо решила: с фэнтези покончено. «Вы вряд ли когда-нибудь снова увидите меня на драконе или даже в одном кадре с драконом. С этим покончено», — сказала она в интервью. Это не обида на «Игру престолов». Это желание двигаться дальше.

Театр и награды

Кларк играла в театре. В 2019 году вышла на сцену в пьесе «Чайка» Чехова. Постановка была в Лондоне, её родном городе. Она сыграла Нину. И получила хорошие отзывы. Для неё это был важный опыт — вернуться к истокам, к сцене, к классике.

А в 2024 году произошло то, что она, наверное, не ожидала. Кларк и её мать, Дженнифер, стали членами ордена Британской империи (MBE). За благотворительность. Они основали фонд SameYou — организацию, которая помогает людям, перенёсшим травмы мозга, получить доступ к нейрореабилитации.

Это не просто награда. Это признание того, что Кларк сделала после того, как сама прошла через ад.

Здоровье и публичные интервью

Чем болеет Эмилия Кларк. Фото © ТАСС / imago stock&people

В 2011 и 2013 годах Эмилия Кларк перенесла операции на головном мозге из-за аневризмы. Об этом она сама рассказала в 2019 году — в эссе для The New Yorker.

Первое кровоизлияние случилось в 2011 году. Ей было 24. Она только начала сниматься в «Игре престолов». Во время тренировки в спортзале она почувствовала страшную головную боль. Её тошнило. Она потеряла сознание. Диагноз: субарахноидальное кровоизлияние — форма инсульта, вызванная разрывом аневризмы.

Её срочно прооперировали. Эндоваскулярная эмболизация. Но последствия были тяжёлыми. Она страдала от афазии — расстройства речи. В какой-то момент даже не могла вспомнить собственное имя. Для актрисы, чья профессия — говорить, это было особенно страшно.

В 2013 году — вторая аневризма. Ещё одна операция. Сначала врачи попытались сделать менее инвазивную операцию (без вскрытия черепа), но когда во время неё открылось сильное кровотечение, пришлось делать трепанацию.

Она говорила об этом открыто. Без жалости к себе. И без медицинских подробностей, которые касаются только её. Мы не будем делать выводов о том, как это повлияло на её память или работу. Это её история. То что она хотела — рассказала сама.

Именно этот опыт подтолкнул её к созданию SameYou. Организации, которая помогает другим людям, столкнувшимся с травмами мозга. В 2019 году она получила награду Shorty Do Good Award за видео, которое помогло привлечь внимание к проблемам нейрореабилитации.

Личная жизнь

Кларк не любит говорить о личном. Но кое-что известно. Она не замужем. Детей нет. И она говорила, что не хочет обсуждать это публично. Мы тоже не будем.

Есть и другие детали. У неё гетерохромия — глаза серо-голубые по внешнему краю и карие внутри. В детстве её дразнили из-за «нелепых бровей». А ещё она обожает путешествия с рюкзаком — объездила Индию, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Вьетнам и Южную Африку. Умеет ездить верхом, кататься на коньках, ходить под парусом, играть на пианино, флейте и гитаре.

Частые вопросы

Фото © кадр из фильма «Рождество на двоих», режиссёр Джордж Майкл и др., сценарист Дэвид Остин и др.

Сколько лет Эмилии Кларк?

40 лет. Она родилась 23 октября 1986 года.

В каких фильмах снималась Эмилия Кларк?

Среди самых заметных работ Эмилии Кларк — роль Дейенерис Таргариен в масштабном сериале «Игра престолов» (2011–2019). Также она снялась в таких фильмах, как «Терминатор: Генезис» (2015, роль Сары Коннор), «До встречи с тобой» (2016, Луиза Кларк), «Голос из камня» (2017, Верена), «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (2018, Ки’ра) и «Рождество на двоих» (2019, Кейт). В более поздних проектах можно отметить «Секретное вторжение» (2023, роль Г’айи), «Капсульное поколение» (2023, Рейчел) и озвучку в мультфильме «Изумительный Морис» (2022, Малисия). А в 2026 году вышли «Следующая жизнь» (Айви) и сериал «Пони» (Беатрис «Би» Грант).

Правда ли, что у неё была дублёрша?

Да. Об этом писали в 2018 году. Дублёршу зовут Рози Мак.

Была ли Эмилия Кларк в «Марвел»?

Да. Она сыграла Г’айю в сериале «Секретное вторжение» (2023).

Что известно о здоровье Эмилии Кларк?

В 2011 и 2013 годах она перенесла операции на головном мозге из-за аневризмы. Об этом она рассказала сама в 2019 году. После этого основала фонд SameYou для помощи людям с травмами мозга.

Авторы Андрей Соколов