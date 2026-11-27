Наблюдая за выступлениями дочерей, футболист Дмитрий Тарасов понял, почему отец так волновался за него на матчах. По словам звезды, в детстве он относился к выходу на поле гораздо спокойнее.

Дмитрий Тарасов вспомнил заветы отца. Видео © Пятый канал

«А когда сам оказался в роли отца и смотрю, как они выступают на ковре, то, конечно, эмоции зашкаливают», — признался спортсмен в беседе с Пятым каналом.

Футболист и раньше говорил, что ему грустно представлять, как девочки вырастут, влюбятся и уедут из родительского дома. Сейчас он старается проводить с детьми как можно больше времени.