«Эмоции зашкаливают»: Тарасов вспомнил заветы отца и рассказал о переживаниях за дочерей
Футболист Тарасов признался, что понял переживания отца на соревнованиях дочерей
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Наблюдая за выступлениями дочерей, футболист Дмитрий Тарасов понял, почему отец так волновался за него на матчах. По словам звезды, в детстве он относился к выходу на поле гораздо спокойнее.
Дмитрий Тарасов вспомнил заветы отца. Видео © Пятый канал
«А когда сам оказался в роли отца и смотрю, как они выступают на ковре, то, конечно, эмоции зашкаливают», — признался спортсмен в беседе с Пятым каналом.
Футболист и раньше говорил, что ему грустно представлять, как девочки вырастут, влюбятся и уедут из родительского дома. Сейчас он старается проводить с детьми как можно больше времени.
Ранее модель Анастасия Костенко попросила подписчиков перестать присылать ей разборы её отношений с Дмитрием Тарасовым. После появления пары в реалити «Ставка на любовь» зрители стали критиковать поведение футболиста и советовать жене уйти от него.