«Перестаньте меня абьюзить»: Костенко ответила советчикам, призывающим бежать от Тарасова

Анастасия Костенко потребовала от подписчиков прекратить присылать ей непрошеные разборы отношений с мужем Дмитрием Тарасовым. После появления супругов в реалити «Ставка на любовь» 32-летняя модель столкнулась с критикой футболиста и советами уйти от него. Своё видеообращение к фанатам она показала в соцсети.

Костенко обратилась к фанатам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko.94

«Перестаньте меня абьюзить, перестаньте мне слать насильно псевдоразборы, какой-то шлак. Это неадекватно», — обратилась она к комментаторам.

По словам Костенко, обсуждение её брака вышло за пределы публичных комментариев. В личные сообщения стали обращаться люди, представляющиеся друзьями и родственниками её критиков. Они извиняются за чужие высказывания и рассказывают о проблемах в семьях самих советчиков.

Модель считает, что некоторые подписчики переносят собственный опыт на её отношения с Тарасовым. Этим она объяснила поток негативных сообщений.

Напомним, Костенко и Тарасов стали участниками телешоу «Ставка на любовь». Зрители посчитали спортсмена слишком холодным по отношению к супруге, также футболиста обвинили в психологическом абьюзе. Костенко пришлось отбиваться от хейтеров.