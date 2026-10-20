«Это другая форма любви»: Костенко защитила Тарасова после скандала из-за его холодности

Модель Анастасия Костенко вступилась за мужа, бывшего футболиста Дмитрия Тарасова, после критики его поведения на шоу «Ставка на любовь». Зрители посчитали спортсмена слишком холодным по отношению к супруге, однако сама девушка уверена, что сдержанность вовсе не означает отсутствие чувств.

«Не всё, что выглядит непривычно, является проблемой. Иногда это просто другая форма любви», — заявила Костенко в социальных сетях.

По словам модели, зрители делают поспешные выводы, оценивая многолетние отношения по нескольким минутам телевизионного эфира. Она подчеркнула, что за пределами камер их семейная жизнь выглядит иначе, и даже показала фрагмент нежных объятий с супругом.

Ранее на претензии поклонников ответил и сам Тарасов. «Я таков, какой я есть», — заявил футболист, дав понять, что не намерен менять привычную манеру поведения ради зрителей.

Костенко назвала отношения с мужем «конструктивной любовью». По её мнению, главное в браке — взаимное принятие, честность, чувство юмора и ощущение безопасности. Супруги не нуждаются в постоянной демонстрации эмоций на публике, поскольку обоих устраивает сложившийся семейный уклад.

Ранее Life.ru рассказывал о критике Тарасова из-за видеороликов, в которых он высмеивал Костенко и отказывался её целовать. Тогда психолог Ольга Райх предупредила, что подобное поведение может негативно сказаться на самооценке супруги футболиста.