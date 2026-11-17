Назначение Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом разделило поклонников знаменитой кинофраншизы. Одни приветствовали выбор создателей фильма, другие посчитали, что звезда «Сумерек» и «Бэтмена» больше подошёл бы на роль противника агента 007. Об этом сообщает The Independent.

Особенно активно зрители обсуждают, насколько актёр соответствует привычному образу британского супершпиона. Один из пользователей соцсети X заявил, что Паттинсон прекрасно смотрелся бы в роли злодея, но не самого Бонда. Другой выразил разочарование тем, что создатели не выбрали Джека Лаудена.

Несмотря на неоднозначную реакцию аудитории, сам 40-летний артист встретил назначение с восторгом. Паттинсон назвал возможность сыграть одного из самых известных персонажей мирового кино огромной честью и исполнением давней мечты.

Накануне создатели франшизы представили первую фотографию актёра в образе агента 007. Снимок появился в официальных социальных сетях Бондианы. Кроме того, изображение нового исполнителя роли разместили на большом рекламном экране на площади Пикадилли в Лондоне.

По данным издания Puck, Паттинсон может исполнить роль Бонда сразу в трёх фильмах. При этом официального подтверждения условий его контракта пока нет. The Independent обратилось за комментарием к Amazon MGM Studios.

Новый фильм поставит Дени Вильнёв, известный по «Дюне». Сценарий подготовит Стивен Найт, работавший над «Острыми козырьками». Картина станет первой частью Бондианы, выходящей под творческим контролем Amazon MGM Studios.

Назначение Паттинсона также вызвало вопросы о будущем других крупных франшиз с его участием. Актёр продолжает работать над фильмами о Бэтмене и «Дюной», поэтому поклонников интересует, как съёмки новой Бондианы повлияют на его график.

О причинах споров вокруг нового агента 007 можно узнать из новости Life.ru о том, как Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября Роберта Паттинсона официально утвердили на роль Джеймса Бонда вместо Дэниела Крейга. Создатели франшизы подтвердили назначение, опубликовав фотографию актёра в образе секретного агента. За роль также боролись Николас Холт, Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О'Коннор. Режиссёром новой картины назначен Дени Вильнёв, а сценаристом — Стивен Найт.