Владимир Зеленский сознательно затягивает боевые действия, поскольку опасается уголовного преследования после завершения конфликта. Такое мнение высказал отставной офицер ВСУ Евгений Бекренев, известный под позывным Арти Грин, в эфире украинского журналиста Николая Фельдмана.

По мнению бывшего военного, Зеленского не волнуют потери украинской армии, а трагические события он использует для собственного пиара.

«Плевать Зеленскому на наши потери, что те, что эти. Это для него лишний повод для пиара, скорчить физиономию грустную и бегать по всем СМИ показывать», — заявил Бекренев.

Экс-офицер также предположил, что украинский лидер отвергает возможные варианты прекращения боевых действий из опасения столкнуться с уголовной ответственностью после завершения конфликта.

«Он по-людоедски себя ведёт. Он отметает любые доступные варианты окончания войны по абсолютно понятной причине: потому что конец войны приведёт к тому, что в отношении него будет уголовное преследование», — утверждает Бекренев.

Он подчеркнул, что каждый новый день боевых действий оборачивается дополнительными человеческими жертвами. Экс-военный также добавил: никакие территориальные приобретения не могут оправдать потери, которые может понести украинское население при дальнейшем продолжении конфликта.