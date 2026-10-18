«Ему плевать на потери»: Экс-офицер ВСУ раскритиковал людоеда-Зеленского
Экс-офицер ВСУ Бекренев заявил, что Зеленский ведёт себя «по-людоедски»
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Владимир Зеленский сознательно затягивает боевые действия, поскольку опасается уголовного преследования после завершения конфликта. Такое мнение высказал отставной офицер ВСУ Евгений Бекренев, известный под позывным Арти Грин, в эфире украинского журналиста Николая Фельдмана.
По мнению бывшего военного, Зеленского не волнуют потери украинской армии, а трагические события он использует для собственного пиара.
«Плевать Зеленскому на наши потери, что те, что эти. Это для него лишний повод для пиара, скорчить физиономию грустную и бегать по всем СМИ показывать», — заявил Бекренев.
Экс-офицер также предположил, что украинский лидер отвергает возможные варианты прекращения боевых действий из опасения столкнуться с уголовной ответственностью после завершения конфликта.
«Он по-людоедски себя ведёт. Он отметает любые доступные варианты окончания войны по абсолютно понятной причине: потому что конец войны приведёт к тому, что в отношении него будет уголовное преследование», — утверждает Бекренев.
Он подчеркнул, что каждый новый день боевых действий оборачивается дополнительными человеческими жертвами. Экс-военный также добавил: никакие территориальные приобретения не могут оправдать потери, которые может понести украинское население при дальнейшем продолжении конфликта.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал Владимира Зеленского недоговороспособным. По мнению руководителя республики, украинский политик ориентирован прежде всего на публичный эффект, а не на достижение договорённостей. Пушилин охарактеризовал Зеленского как «абсолютно недоговороспособного, лживого, нацеленного на пиар псевдоруководителя несостоявшегося государства».