Владимир Зеленский может лишиться жизни, если потеряет власть на Украине. Такое мнение высказал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, сравнив возможную судьбу украинского лидера с участью итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини и лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.

В публикации в соцсети X Бекки предположил, что Зеленский опасается расправы со стороны собственных сограждан. По мнению итальянского профессора, именно страх перед последствиями отставки заставляет украинского политика держаться за власть.

Бекки также обвинил Зеленского в коррупции и связях с украинскими олигархами, в частности с Игорем Коломойским*. Кроме того, итальянский учёный выразил мнение, что печально известный комик стремится сохранить незаконно полученные средства и избежать ответственности перед украинцами.

«Он знает, что если потеряет власть, его убьют на Украине, как Муссолини в нашей стране или Чаушеску в Румынии», — добавил профессор.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленского могут вынудить отказаться от участия в президентских выборах на Украине. 17 октября руководитель турецкого Центра по изучению кризисов в Европе Ниджат Сезгин допустил, что давление со стороны США и ситуация на фронте могут заставить украинского лидера согласиться на проведение выборов без собственного участия. По оценке политолога, решающую роль в таком сценарии способен сыграть Вашингтон.