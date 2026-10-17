Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 16:28

Пушилин назвал Зеленского недоговороспособным

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Глава ДНР Денис Пушилин считает Владимира Зеленского неспособным договариваться и ориентированным на публичный эффект.

«Объективно мы же понимаем, что из себя представляет Зеленский — абсолютно недоговороспособный, лживый, нацеленный на пиар псевдоруководитель несостоявшегося государства», — сказал Пушилин ТАСС.

«Пустые хлопоты с безумцем»: Как Зеленский оказался за бортом мирных переговоров
«Пустые хлопоты с безумцем»: Как Зеленский оказался за бортом мирных переговоров

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский согласился принять участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США до конца октября. В качестве возможной площадки Киев называл ОАЭ. Однако встаёт вопрос о легитимности политика. Его полномочия президента уже истекли. Прикрываясь военным положением в стране, Зеленский отказывается проводить выборы.

Главные заявления политиков, дипломатия и развитие переговорного процесса — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar