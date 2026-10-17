Пушилин назвал Зеленского недоговороспособным

«Объективно мы же понимаем, что из себя представляет Зеленский — абсолютно недоговороспособный, лживый, нацеленный на пиар псевдоруководитель несостоявшегося государства», — сказал Пушилин ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский согласился принять участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США до конца октября. В качестве возможной площадки Киев называл ОАЭ. Однако встаёт вопрос о легитимности политика. Его полномочия президента уже истекли. Прикрываясь военным положением в стране, Зеленский отказывается проводить выборы.