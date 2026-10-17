«Пустые хлопоты с безумцем»: Как Зеленский оказался за бортом мирных переговоров
Генерал Михайлов призвал не рассчитывать на Зеленского как на переговорщика
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России не стоит рассчитывать на Владимира Зеленского как на партнёра по мирным переговорам, считает генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. По его мнению, президент Владимир Путин не станет обсуждать урегулирование с представителями нынешнего украинского главы.
Собеседник сайта MK.ru связал позицию Зеленского с поддержкой европейских стран. Некоторые политики в ЕС используют тему российской «угрозы» для извлечения выгоды, а Киев продолжает запрашивать деньги и вооружение.
«Так что нам рассчитывать на Зеленского как на партнёра или на как какого-то переговорщика не стоит. Я думаю, это понял уже и тот же самый Трамп, а президент России уже давно понимает, что иметь дело с безумцем — пустые хлопоты», — заявил военный эксперт.
По его оценке, Москве следует спокойно относиться к заявлениям из Киева. Единственным приемлемым вариантом взаимодействия с нынешними властями Украины он считает требование безоговорочной капитуляции.
Ранее Дональд Трамп допустил, что конфликт на Украине урегулируют без Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома обвинил украинское руководство в разрушении страны и призвал провести президентские выборы.