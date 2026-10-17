«Пустые хлопоты с безумцем»: Как Зеленский оказался за бортом мирных переговоров

России не стоит рассчитывать на Владимира Зеленского как на партнёра по мирным переговорам, считает генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. По его мнению, президент Владимир Путин не станет обсуждать урегулирование с представителями нынешнего украинского главы.

«Так что нам рассчитывать на Зеленского как на партнёра или на как какого-то переговорщика не стоит. Я думаю, это понял уже и тот же самый Трамп, а президент России уже давно понимает, что иметь дело с безумцем — пустые хлопоты», — заявил военный эксперт.