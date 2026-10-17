Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 14:33

«Пустые хлопоты с безумцем»: Как Зеленский оказался за бортом мирных переговоров

Генерал Михайлов призвал не рассчитывать на Зеленского как на переговорщика

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

России не стоит рассчитывать на Владимира Зеленского как на партнёра по мирным переговорам, считает генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. По его мнению, президент Владимир Путин не станет обсуждать урегулирование с представителями нынешнего украинского главы.

Собеседник сайта MK.ru связал позицию Зеленского с поддержкой европейских стран. Некоторые политики в ЕС используют тему российской «угрозы» для извлечения выгоды, а Киев продолжает запрашивать деньги и вооружение.

«Кокаин и на тот свет»: Зеленскому прочат ликвидацию после наезда Трампа
«Кокаин и на тот свет»: Зеленскому прочат ликвидацию после наезда Трампа

«Так что нам рассчитывать на Зеленского как на партнёра или на как какого-то переговорщика не стоит. Я думаю, это понял уже и тот же самый Трамп, а президент России уже давно понимает, что иметь дело с безумцем — пустые хлопоты», — заявил военный эксперт.

По его оценке, Москве следует спокойно относиться к заявлениям из Киева. Единственным приемлемым вариантом взаимодействия с нынешними властями Украины он считает требование безоговорочной капитуляции.

В Совфеде допустили переговоры по Украине без Зеленского после его конфликта с Трампом
В Совфеде допустили переговоры по Украине без Зеленского после его конфликта с Трампом

Ранее Дональд Трамп допустил, что конфликт на Украине урегулируют без Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома обвинил украинское руководство в разрушении страны и призвал провести президентские выборы.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar