США могут использовать обвинения в коррупции для отстранения Владимира Зеленского и его вывоза в страну для разбирательств, предположил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. По его мнению, разногласия с президентом США Дональдом Трампом могут поставить под угрозу дальнейшее пребывание чиновника у власти.

Собеседник сайта MK.ru. считает, что Вашингтон заинтересован во временном прекращении огня, тогда как Киеву необходимо продолжение конфликта. Именно расхождение этих интересов может подтолкнуть американскую сторону к смене украинского руководства. Экс-военный также высказал предположение о возможной гибели Зеленского.

«Не удивлюсь, что вскоре выяснится, что Зеленский украл сотню миллиардов и это будет поводом вывезти его в США для дальнейших разбирательств. А, возможно, его просто накачают кокаином, и он отправится на тот свет», — заявил военный эксперт.

Ранее Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский слишком долго занимает свой пост. Президент США обвинил украинское руководство в разрушении страны и выразил сомнение в готовности Киева добиваться мирного соглашения.