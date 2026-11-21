Российские военные ночью 21 ноября нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. О проведённой атаке сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, для поражения указанных целей Вооружённые силы России применили беспилотные летательные аппараты. Под удары попали как энергетические объекты, так и суда, используемые украинской армией.

Ранее российские войска атаковали портовую инфраструктуру Измаила в Одесской области, задействованную в обеспечении ВСУ. По данным Минобороны РФ от 18 ноября, удары пришлись по объектам, связанным с разгрузкой и хранением военных грузов, предназначенных для украинских подразделений.